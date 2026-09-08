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Fallece Silvia Ederra, exjugadora del Itxako y Bera Bera

La exjugadora navarra ha fallecido este martes 8 de septiembre, tras una larga enfermedad

La exjugadora de balonmano Silvia Ederra disputando un partido con el Sporting La Rioja. REMITIDA / HANDOUT por SPORTING LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/9/2026

Silvia Ederra disputando un partido con el Sporting La Rioja. Foto: Super Amara Bera Bera

Euskaraz irakurri: Silvia Ederra zendu da, Itxakoko eta Bera Berako jokalari ohia
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Última actualización

La exjugadora navarra de balonmano Silvia Ederra ha fallecido este martes 8 de septiembre, a los 43 años, tras una larga enfermedad.

Ederra comenzó su carrera en el balonmano en el Itxako, club de su Estella natal. Después de 14 temporadas en el club, siguió su carrera en clubes como Mar Alicante, Castro Urdiales, Sporting La Rioja o Bera Bera. Su carrera deportiva duró 20 años, donde ganó cinco ligas, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Además, disputó competición europea y fue parte de la plantilla de la Selección Española.

El mundo del balonmano ha lamentado su fallecimiento, muchos la han definido como “referente del balonmano femenino navarro”.

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