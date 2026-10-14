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Presentada la 72ª edición del Cross Internacional de Zornotza, que se disputa este domingo

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CROSS ZORNOTZA
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igandean jokatuko den 72. Zornotzako Nazioarteko Krosa aurkeztu dute
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Última actualización

La prueba será emitida en directo en ETB1 y en kirolakeitb.eus. La organización ha anunciado la presencia de Likina Amebaw, vencedora de la pasada edición.

Atletismo

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