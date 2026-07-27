Euskal ordezkaritzak hainbat domina eskuratu ditu Espainiako Atletismo Txapelketan
Carrascal jauzi hirukoitzean lortutako urreaz gain, Serranok, San Juanek, Larraurik eta Trecetek garaipena lortu dute 4x100 erreleboetan. Manu Quijera ere garaile izan da pertika jaurtiketan.
Asteburuan Malagan lehiatutako Aire Libreko Espainiako Atletismo Txapelketan euskal atletek hainbat domina eskuratu dituzte.
Eneko Carrascalek jauzi hirukoitzean lortutako urrezko dominaz gain, Ibai Serrano, Daniel San Juan, Joseba Larrauri eta Oihan Trecet Realaren atletek urrea eskuratu dute 4x100 errelebo proban, 39:85 segundoko markarekin. Era berean, nabarmentzekoa da Manu Quijera nafarrak xabalina-jaurtiketan lortutako garaipena, 76,41 metroko marka egin baitu. Atzetik, Nico anaia geratu da, zilarra etxera ekarri du eta (74:59 metro).
Horrez gain, Asier Añorga bigarren izan da pertikan, eta Asier Martinezek ere zilarra eraman du, hesien 110 metroko proban. Azkenik, brontzezko bi dominak osatu dute euskal kirolarien sari-sorta. Batetik, Iratxe Tejero hirugarren lekuan geratu da 100 metroko hesien mailan; bestetik, Andoni Calbanok beste horrenbeste egin du, 200 metrokoan.
Te puede interesar
Eneko Carrascal, aire libreko jauzi hirukoitzeko Espainiako txapeldun berria
Realeko atletak Espainiako Txapelketa irabazi du Malagan, aire librean, 16,50 metroko markarekin, eta lorpen hori neguan lortutako tituluari gehitu behar zaio.
Mikel Arrasatek urrezko domina irabazi du eta Helene Alberdik brontzezkoa Distantzia Erdiko Triatloiko Europako Txapelketan
Lekeitiarrak urrezko domina lortu du (3h10:38), Guillem Montiel ordura arteko kontinenteko txapeldunari minutu bateko aldea aterata.
Martin Segurola eta Irati Mitxelena, protagonista Ordiziako Meetingean
Martin Segurolak Euskadiko errekorra hautsi zuen 800 metroko lasterketan bukaera ikusgarri bat eginda. Irati Mitxelenak, bere aldetik, sei metro eta 77 zentimetroko jauzia lortu zuen, Europako Txapelketan parte hartzeko gutxienekoa.
Markel Fernandez: “Azken bi urte hauek oso onak izan dira; 2028ko Joko Olinpikoetan egotea espero dut”
Markel Fernandezek, abiadura-lasterketetan espezializatutako atletak, palmares zabala du atzean. Lortu duenaz oso harro dago bizkaitarra, baina Los Angeleseko joko olinpikoak ditu begiz jota. Aurretik, ordea, Ordizia Meeting-era joango da, denbora 400m-tan jaisteko asmoz.
Ordizia Meetingaren hamargarren edizioan Altamirako zelaiak edukiera handiagoa izango du
Datorren larunbatean, Jose Antonio Peña Nazioarteko Meetinga zuzenean jarraitu ahal izango da 17:45etik aurrera kirolakeitb.eus-en, 19:45etik aurrera ETB ONen eta 21:00etatik aurrera ETB1en.
Irati Mitxelena: “Gogotsu nago Ordizia Meetingerako; ea espero dudan saltoa ateratzen zaidan”
Ordizia Meetingeko erakargarri nagusietako bat izango da Irati Mitxelena atleta donostiarra. Onenen artean egonkortu da luzeera jauzian, 6’60m-ko saltoa normalizatzea lortu duela adierazi du. Ama ordiziarra izanda, gogotsu dago etxean lehiatzeko.
Noah Lylesek munduko marka hautsi du 150 metroetan: 14.67 segundo!
Atleta estatubatuarrak, egungo 100 metroetako eta 200 metroetako munduko txapeldun olinpikoak, 25 ehunenetan jaitsi du Kishane Thompson jamaikarraren marka.
Antonio Benito eta Alanis Siffert nagusitu dira Zarauzko Triatloian
Gizonezkoetan Antonio Benitok, eta emakumezkoetan, Alanis Siffertek irabazi dute Zarauzko Triatloia. Faboritoen artean zeuden biak, eta ez da sorpresarik egon, hortaz. Hirugarren garaipena du Siffertek Zarautzen; bigarrena Benitok. Gizonezkoetan, lan bikaina egin du Mikel Arrasatek eta bigarren izan da. Emakumezkoetan, Helene Alberdi izan da bigarren.
Asier Martinezek 110 metroko hesidun proba irabazi du Savonan, Italian
Kirolari nafarrak lehen postua lortu du, 13:34ko denborarekin; Lorenzo Simonelli italiarra, Europako indarreko txapelduna, hirugarrena izan da.