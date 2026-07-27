Atletismoa

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Euskal ordezkaritzak hainbat domina eskuratu ditu Espainiako Atletismo Txapelketan

Carrascal jauzi hirukoitzean lortutako urreaz gain, Serranok, San Juanek, Larraurik eta Trecetek garaipena lortu dute 4x100 erreleboetan. Manu Quijera ere garaile izan da pertika jaurtiketan. 

Andoni Calbano atleta

Andoni Calbano, 200 metroko probaren helmugan. EFE

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KIROLAK EITB

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Asteburuan Malagan lehiatutako Aire Libreko Espainiako Atletismo Txapelketan euskal atletek hainbat domina eskuratu dituzte. 

Eneko Carrascalek jauzi hirukoitzean lortutako urrezko dominaz gain, Ibai Serrano, Daniel San Juan, Joseba Larrauri eta Oihan Trecet Realaren atletek urrea eskuratu dute 4x100 errelebo proban, 39:85 segundoko markarekin. Era berean, nabarmentzekoa da Manu Quijera nafarrak xabalina-jaurtiketan lortutako garaipena, 76,41 metroko marka egin baitu. Atzetik, Nico anaia geratu da, zilarra etxera ekarri du eta (74:59 metro).

Horrez gain, Asier Añorga bigarren izan da pertikan, eta Asier Martinezek ere zilarra eraman du, hesien 110 metroko proban. Azkenik, brontzezko bi dominak osatu dute euskal kirolarien sari-sorta. Batetik, Iratxe Tejero hirugarren lekuan geratu da 100 metroko hesien mailan; bestetik, Andoni Calbanok beste horrenbeste egin du, 200 metrokoan.

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