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Eneko Carrascal, aire libreko jauzi hirukoitzeko Espainiako txapeldun berria

Realeko atletak Espainiako Txapelketa irabazi du Malagan, aire librean, 16,50 metroko markarekin, eta lorpen hori neguan lortutako tituluari gehitu behar zaio.       

Eneko Carrascal

Eneko Carrascal. Argazkia: RFEA

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KIROLAK EITB

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Eneko Carrascal Arrasateko jauzilariak Espainiako Aire Libreko Txapelketa Absolutua irabazi du. Gipuzkoarrak hirugarren saiakeran lortu du urrezko domina, 16,50 metroko jauzi ikusgarri bati esker.

Pistan haize zakarra zebilen arren, Carrascal nagusi izan da final osoan zehar. Izan ere, Ramon Adalia (zilarrezko domina, 16,34 metro) eta Marcos Ruiz (brontzezko domina, 16,28 metro) garaitu ditu.

Garaipen honek balio berezia du, bi arrazoirengatik. Batetik, Carrascalek denboraldi bikaina borobildu du, Espainiako bi txapelketa nagusiak irabazita: neguan pista estaliko txapelketa, eta udan, aire zabalekoa. Bestetik, Gipuzkoako atletismoan mugarria izan da, 1982tik bertako jauzilari batek ez baitu txapelketa hori irabazi.

Atletismoa

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