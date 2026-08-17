El pertiguista sueco Armand Mondo Duplantis no dio margen a la sorpresa y sumó este domingo en el Estadio Alexander de Birmingham (Reino Unido), con una marca de 6,15 metros, su cuarto título europeo consecutivo.

Duplantis, de 26 años, sigue agrandando su leyenda como un deportista único e inigualable. Hace mucho tiempo que compite contra sí mismo y que sus rivales, resignados, pelean por acompañarlo en el podio sabiendo que una victoria sólo puede producirse si el sueco no tiene el día o comete algún fallo.

El sueco, que ha batido el récord del mundo en 15 ocasiones hasta situarlo en 6,31 metros, ganó sin demasiada oposición en Birmingham con 6,15 metros, una marca muy discreta para lo que tiene acostumbrado a sus seguidores.