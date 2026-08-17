Duplantis agranda su leyenda con su cuarto oro continental consecutivo
El pertiguista sueco Armand Mondo Duplantis no dio margen a la sorpresa y sumó este domingo en el Estadio Alexander de Birmingham (Reino Unido), con una marca de 6,15 metros, su cuarto título europeo consecutivo.
Duplantis, de 26 años, sigue agrandando su leyenda como un deportista único e inigualable. Hace mucho tiempo que compite contra sí mismo y que sus rivales, resignados, pelean por acompañarlo en el podio sabiendo que una victoria sólo puede producirse si el sueco no tiene el día o comete algún fallo.
El sueco, que ha batido el récord del mundo en 15 ocasiones hasta situarlo en 6,31 metros, ganó sin demasiada oposición en Birmingham con 6,15 metros, una marca muy discreta para lo que tiene acostumbrado a sus seguidores.
La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que, con 6,00 metros, repetió el segundo puesto de hace dos años en Roma y que desde que compite con Duplantis acumula subcampeonatos. El bronce se lo llevó el francés Baptiste Thiery con 5,85 metros.
En el palmarés de Duplantis lucen ya dos oros olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), tres oros mundiales al aire libre (Eugene 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025) y cuatro en pista cubierta (Belgrado 2022, Glasgow 2024, Nanjing 2025 y Torun 2026), así como cuatro títulos europeos al aire libre (Berlín 2018, Múnich 2022, Roma 2024 y Birmingham 2026) y uno bajo techo (Torun 2021).
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