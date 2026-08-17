El atleta de Bergara Andoni Calbano, bronce en el relevo 4x100 mixto de los Europeos de Birmingham

El relevo 4x100 mixto formado por el guipuzcoano Andoni Calbano, los catalanes Guillem Crespí y Jaël Bestué, y la andaluza Maribel Pérez ha logrado este domingo la medalla de bronce en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).

Con un tiempo de 40.42, récord estatal, el equipo español ha sumado una valiosa medalla de bronce en una carrera muy rápida. El triunfo fue para Gran Bretaña con 39.97, récord de Europa, con un equipo compuesto por un ramillete de estrellas de la velocidad como Jeremiah Azu, Dina Asher Smith, Zharnel Hughes y Amy Hunt, y la plata para Alemania con 40.11.

El combinado español completó un relevo impecable, sin errores en la entrega de las postas, algo que preocupaba al equipo tras los fallos en otras carreras.

La salida la tomó Guillem Crespí, que entregó en tercera posición la posta a Maribel Pérez, que subió un puesto. El atleta de Bergara, Andoni Calbano, lo recogió a la carrera y, aunque se vio relegado a la quinta plaza, en la última recta Jaël Bestué aceleró para entrar tercera.

En declaraciones a RTVE, Calbano ha explicado que tras entregar el testigo a Bestué no sabía en que posición iban. El atleta de Bergara ha dicho que lo conseguido es "increíble".

Italia y Países Bajos no lograron terminar la prueba, mientras que Bélgica fue descalificada por pasar el testigo fuera de la zona de relevo. Así, de los ocho equipos que tomaron la salida, solo cinco consiguieron resultado.