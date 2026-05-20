Asier Martínez gana la prueba de 110 metros vallas en la reunión de Savona, en Italia

El atleta navarro Asier Martínez ha ganado este miércoles la prueba de 110 metros vallas de la reunión de Savona, en Italia.

Martínez se ha hecho con el primer puesto, con un tiempo de 13.34 segundos; el italiano Lorenzo Simonelli, actual campeón de Europa, ha sido tercero, con el francés Romain Lecoeur en segunda posición.