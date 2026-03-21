Asier Martínez se ha asegurado un puesto en las semifinales de los Mundiales en pista cubierta de Torun (Polonia). El navarro terminó cuarto en su serie, tras el estadounidense Dylan Beard (7.50), el chino Junxi Liu (7.53) y el nigerino Saguirou Badamassi (7.63), pero su tiempo de 7.65 le permitió acceder a la siguiente ronda como segundo mejor clasificado por repesca, solo por detrás del senegalés Louis François Mendy (7.64).

Tercero en los 110 metros vallas en los Mundiales al aire libre de Eugene y campeón europeo en Múnich 2022, Martínez busca reencontrarse con su mejor versión tras una temporada invernal destacada, en la que acreditó 7.59 en enero en Düsseldorf, a solo una décima de su récord personal logrado en 2024. Esta noche luchará por avanzar a la final, en unas semifinales que prometen ser muy disputadas.

Por su parte, el valenciano Quique Llopi, también logró pasar a semifinales, mientras que los favoritos internacionales, como el estadounidense Trey Cunningham y el francés Wilhem Belocian, cumplieron con creces en la primera ronda.