MUNDIALES PISTA CUBIERTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Asier Martínez, a semifinales de 60 metros vallas

El vallista navarro se clasifica para las semifinales de los Mundiales de atletismo en pista cubierta gracias a un tiempo de 7.65, logrando pasar por repesca y mostrando que sigue en su mejor forma.
Asier Martínez
Asier Martínez. Foto: EFE archivo
Euskaraz irakurri: Asier Martinez, 60 metroko hesidunen finalerdietan
author image

EITB

Última actualización

Asier Martínez se ha asegurado un puesto en las semifinales de los Mundiales en pista cubierta de Torun (Polonia). El navarro terminó cuarto en su serie, tras el estadounidense Dylan Beard (7.50), el chino Junxi Liu (7.53) y el nigerino Saguirou Badamassi (7.63), pero su tiempo de 7.65 le permitió acceder a la siguiente ronda como segundo mejor clasificado por repesca, solo por detrás del senegalés Louis François Mendy (7.64).

Tercero en los 110 metros vallas en los Mundiales al aire libre de Eugene y campeón europeo en Múnich 2022, Martínez busca reencontrarse con su mejor versión tras una temporada invernal destacada, en la que acreditó 7.59 en enero en Düsseldorf, a solo una décima de su récord personal logrado en 2024. Esta noche luchará por avanzar a la final, en unas semifinales que prometen ser muy disputadas.

Por su parte, el valenciano Quique Llopi,  también logró pasar a semifinales, mientras que los favoritos internacionales, como el estadounidense Trey Cunningham y el francés Wilhem Belocian, cumplieron con creces en la primera ronda.

Atletismo

Te puede interesar

Mendia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ibai Larrea y Oihana Zubillaga se imponen en la carrera de montaña Arrasate Udalatx

Esta mañana se ha disputado en Arrasate-Udalatx la décima edición, en la que el antzuolarra Ibai Larrea se ha impuesto, por tercer año consecutivo, con el catalán Luis Puigvert segundo y el amezketarra Oier Zubeldia tercero, mientras que en categoría femenina la más rápida ha sido la anoetarra Oihana Zubillaga, tras la que se han clasificado Carrodilla Cabestre y Ainhoa Sanz.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X