Ander Garaiarrek 20 urtez azpikoen munduko errekorra hautsi du 4x100 errelebo mistoan
Esprinter gipuzkoarrak proba honetan erregistratutako markarik onena lortu du, Madrilgo eta Nafarroako atletez osatutako laukotearekin batera, asteburu honetan Katalunian egindako lehiaketa batean.
Ander Garaiar atleta oiartzuarrak munduko errekor berria ezarri du asteburu honetan 20 urtez azpiko kategoriako 4x100 errelebo mistoan, Sant Celoni herrian jokatutako proba batean. Garaiarrek, Hugo Fernández Oliver eta María Carla Retana madrildarrek eta Carla Aguirre nafarrak osatutako laukoteak lortu dute garaipena. 4:5ean gelditu dute kronometroa, 20 urtez azpiko kategorian orain arte erregistratutako markarik onena.
Honekin, Garaiarrek garaipen berria gehitu du etengabe hazten ari den palmaresari. Abiadura-lasterkariak 2025eko abuztuan lortu zuen bere ibilbideko mugarririk handienetako bat, Finlandian jokatutako 20 urtez azpiko Europako Txapelketan 100 metro lauetan urrea lortu zuenean, 10.40ko markarekin.
Dominic Lobalu eta Asayech Ayichew nagusitu dira Bilboko 10K lasterketan
Larunbat arratsaldean Bilbon jokatu den 10k lasterketan, Dominic Lobalu, Abderrahmane Aferdi eta Ayana Geneti nagusitu dira gizonezkoetan; emakumezkoetan, berriz, Asayech Ayichew, Nigsti Molla Hagos eta Francine Niyomukunzi.
Eneko Carrascal, Markel Fernandez eta Martin Segurola, Espainiako txapeldunak, Valentzian
Jauzi hirukoitzean, 3.000 metroetan eta 400 metroetan gailendu dira, hurrenez hurren.
Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate-Udalatx mendi-lasterketan
Gaur goizean, Arrasate-Udalatx mendi-lasterketaren hamargarren edizioa jokatu da, eta, gizonezkoetan, Ibai Larrea antzuolarrak irabazi du, hirugarrenez jarraian; Luis Puigvert kataluniarra izan da bigarren, eta Oier Zubeldia amezketarra, berriz, hirugarren. Emakumezkoetan, Oihana Zubillaga anoetarra izan da azkarrena, eta haren atzetik sailkatu dira Carrodilla Cabestre eta Ainhoa Sanz.
Behobia-Donostia lasterketak zozketa baliatuko du, izena emateko modu orokor moduan
Antolatzaileek 30.000 kirolari inguru egoteko asmoa dute 2026ko lehian.
Berihu Aregawi eta Winfred Yavi gailendu dira Elgoibarko Nazioarteko Krosean
Berihu Aregawi etiopiarrak hirugarren urtez jarraian irabazi du Juan Muguerza Nazioarteko Krosa, Elgoibarren. Emakumezkoen proban, berriz, Winfred Yavi kenyarra izan da onena, eta erakustaldia emanda nagusitu da.
Igandean jokatuko da Juan Mugerza Nazioarteko Krosa, Mintxetako zelaietan
Igande honetan, urtarrilak 18, egingo da Elgoibarko Nazioarteko Krosa. Juan Mugerza Krosaren 82. edizioa Mintxetako zelaietan egingo da, eta bertan izango dira lehen mailako hainbat atleta. Zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, igandean, 12:00etatik aurrera, ETB1en.
Martin Iriondo: "Martin Fiz bezalako atleta bati marka hobetzea oso polita da"
Martin Iriondo oriotarrak pista estaliko 5.000 metroko Espainiako errekorra hobetu du hogei urtez azpiko kategorian. Bostongo txapelketan ezarri zuen errekor berria, Martin Fizen marka baino 8 segundu gutxiago: 14:05:96.
Younes Kniya eta Dorcus Chepkwemoi nagusitu dira Amurrioko Nazioarteko Krosean
Amurrioko Nazioarteko Krosaren zazpigarren edizioa lehiatu da gaur. Gizonezkoetan, Younes Kniya nagusitu da (28:27); emakumezkoetan, berriz, Dorcus Chepkwemoi izan da garailea (32:41).
2026ko Gasteizko Maratoi Erdiaren 4.000 dortsalak agortu egin dira
Gasteizko 47. Maratoi Erdian 4.163 lagunek izena eman dute, atleta profesionalak eta federatuen artean; abenduaren 14an bilduko dira Gasteizko kaleetan.