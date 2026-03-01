Atletismoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Eneko Carrascal, Markel Fernandez eta Martin Segurola, Espainiako txapeldunak Valentzian

Jauzi hirukoitzean, 3.000 metroetan eta 400 metroetan gailendu dira, hurrenez hurren.

Atletismoa
Eneko Carrascal, Markel Fernández eta Martín Segurola. Argazkia: RFEA
author image

EITB

Azken eguneratzea

Martin Segurola, Eneko Carrascal eta Markel Fernandez euskal atletak Espainiako txapeldun izendatu dira Valentzian jokatu den pista estaliko txapelketan.

Martin Segurola fondista donostiarrak garaipena lortu du 3.000 metroetan eta bere palmaresa estreinatu du Valentzian urrezko domina lortuta. 7:49.56ko marka pertsonala lortu du. Pol Oriach bigarren izan da eta Yahya Aouina hirugarren.

Eneko Carrascal triplista, aldiz, 16 metroetatik gora geratu den bakarra bezalaBere 16,20m-ko marka pertsonala berdinduz, Ramon Adalia (zilarra) eta Jesus Lopez (brontzea) atzean uzteko gai izan da.

400 metroetan, B mailako finala Markel Fernandezen irteera bikain batekin hasi da, 46.69ko denborarekin helmugaratu dena.

A finalean, David Garcia Zuritak erritmo bizia ezarri du, Bartzelonako atletak egindako lana gainditu nahian. Helmuga lehen postuan gurutzatu du, 46.96ko denborarekin. Lasterketa amaitu arte itxaron behar izan dute azken emaitzak baieztatzeko. Fernandezek bere lehen titulu absolutua lortu du.

Atletismoa

Zure interesekoa izan daiteke

Mendia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate-Udalatx mendi-lasterketan

Gaur goizean, Arrasate-Udalatx mendi-lasterketaren hamargarren edizioa jokatu da, eta, gizonezkoetan, Ibai Larrea antzuolarrak irabazi du, hirugarrenez jarraian; Luis Puigvert kataluniarra izan da bigarren, eta Oier Zubeldia amezketarra, berriz, hirugarren. Emakumezkoetan, Oihana Zubillaga anoetarra izan da azkarrena, eta haren atzetik sailkatu dira Carrodilla Cabestre eta Ainhoa Sanz.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X