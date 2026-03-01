Atletismo
Eneko Carrascal, Markel Fernández y Martín Segurola, campeones de España en Valencia

Se han impuesto en el triple salto, los 3.000 metros y los 400 metros, respectivamente.
Eneko Carrascal, Markel Fernández y Martín Segurola. Foto: RFEA
Euskaraz irakurri: Eneko Carrascal, Markel Fernandez eta Martin Segurola, Espainiako txapeldunak Valentzian
Los atletas vascos Martín Segurola, Eneko Carrascal y Markel Fernández se han proclamado campeones de España en el campeonato de pista cubierta disputado en Valencia.

El fondista donostiarra Martín Segurola ha logrado imponerse en los 3.000 metros y ha estrenado su palmarés absoluto con un gran oro en Valencia. Ha parado el crono en una gran marca personal de 7:49.56, por delante de campeón vigente Pol Oriach y Yahya Aouina.

El triplista Eneko Carrascal se ha llevado la victoria como el único contendiente por encima de los 16 metrosIgualando su marca personal de 16,20m, ha sido capaz de dejar atrás al líder nacional Ramón Adalia (plata) y a Jesús López (bronce).

En los 400 metros, la final B ha comenzado con una salida explosiva de Markel Fernández, que ha cruzado la meta en primera posición con un tiempo de 46.69.

En la final A, David García Zurita ha impuesto un ritmo fuerte buscando superar la actuación que el atleta del Barcelona había realizado. Ha cruzado la meta en primera posición, con un tiempo de 46.96. Han tenido que esperar al desenlace de esta carrera para confirmar los resultados finales. Fernández ha logrado así su primer título nacional absoluto.

