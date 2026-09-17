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Hondarribiak TKE ligara itzultzea du amets

Iragarkia
Hondarribia arraun taldea
18:00 - 20:00

Hondarribiak ETE Liga irabazi du eta mailaz igotzeko lehiatuko da

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Azken eguneratzea

Hondarribiko taldeak Euskotren Ligan lehiatu nahi du berriro, maila galdu eta urtebetera. Maddi Olaskoaga eta Iraia Mendizabal arraunlariek play-offen aurreko egunak nola bizi dituzten azaldu dute.

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