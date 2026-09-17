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Hondarribiak TKE ligara itzultzea du amets
Hondarribiko taldeak Euskotren Ligan lehiatu nahi du berriro, maila galdu eta urtebetera. Maddi Olaskoaga eta Iraia Mendizabal arraunlariek play-offen aurreko egunak nola bizi dituzten azaldu dute.
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