ETE-KAE Ligak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Hondarribia eta Deustu nagusi, ETE eta KAE Ligetan

Iragarkia
Hondarribia, ETE Ligako txapeldun
18:00 - 20:00
ETE eta KAE Ligak
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

ETE eta KAE ligak amaitu dira. ETE Ligan, Hondarribia izan da nagusi; KAEn, berriz, Deustu. Zazpina estropada irabazi dituzte denboraldi honetan.

Arrauneko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X