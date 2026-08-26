Hondarribia eta Deustu nagusi, ETE eta KAE Ligetan
ETE eta KAE ligak amaitu dira. ETE Ligan, Hondarribia izan da nagusi; KAEn, berriz, Deustu. Zazpina estropada irabazi dituzte denboraldi honetan.
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Deustuk irabazi du KAE-1 Liga, eta Hondarribiak ETE Liga, Bilbon nagusituta
Bi ontziek iraileko play-offetan lortu beharko dute hurrengo udan maila gorenean aritzeko txartela.
Andres Medina, TKEn 110 bandera astindu dituen arraunlari uruguaitarra
Andres Medina Uruguaitik etorri zen Euskal Herrira. Etorri aurretik, Uruguaiko selekzioarekin eta bere klubean egiten zuen arraun, eta, orain, Kantauri itsasoko arraunlari onenetarikoa da. 110 bandera irabazi ditu TKE Ligan, eta orain Orioko plantillako kide da.
Gutxienez bandera bat irabaztea, Zumaiaren helburua
Zumaia denboraldi ona egiten ari da. Hirugarren postuan dago sailkatuta KAE-1 ligan. Mikel Portularrume "Paorra" entrenatzailea kontentu dago orain arte udan egindako lanarekin, baina argu du zer nahi duten.
Zarautzek kanporaketak ditu jomugan KAE eta ETE ligetan
Momentu gozoa bizitzen ari da Zarautz Arraun Elkartea. Emakumeek ETE ligako bi bandera eskuratu dituzte dagoeneko. Gizonek, berriz, KAE ligako hiru. Biak ala biak bigarren dabiltza sailkapenean eta kanporaketak begiz jota dituzte.
Hondarribiak begiz jota ditu Euskotren Ligarako kanporaketak
Hondarribiak kolpe latza eraman zuen Euskotren Ligatik ETE Ligara jaitsi zenean. Hala ere, taldeak gora egin eta lider dira orain. Osertz Alday entrenatzaileak argi dauzka aurtengo helburuak: Lehen bi postuak mantentzea eta play-offa jokatzea. Irati Camarerok azaldu du “konfiantzarekin bai, baina konfiatu gabe” ibili behar direla.
Deustu, olatu aparretan KAE 1eko lidertzarekin
KAE 1 Ligako liderra da Deustu lehen bost jardunalditan hiru bandera eskuratuta. Sailkapenean bi puntu ateratzen dizkie Zarautzi, eta lau Zumaiari. Hala ere, oraindik goiz izan arren, Eusko Label Ligara sartzeko play-offekin amesten du Tomaterak.
Deustu nagusitu da Plentzian, eta Zarautzek irabazi du Elantxobeko bandera
Destuk irabazi du Plentziako bandera, KAE1 ligan, eta Zarautz izan da azkarrena ETE ligako Elantxobeko banderan. Tomaterak, gainera, lidergoa lortu du sailkapen nagusian bigarren garaipena eskuratu ondoren.
Deustu nagusi KAE 1 Ligako bigarren jardunaldian
KAE 1 Ligako bigarren jardunaldia lehiatu da igande honetan. Zarautz eta Deusturen artean parekatua egon da lehia, baina azkenean bizkaitarrek garaipena lortu dute.
Hondarribiak irabazi du ETE ligako estropada
ETE Ligako bigarren jardunaldia jokatu dute gaur Pasai San Pedron. Balizekin arazoak izan ostean, erlojuaren kontra aritu dira, eta Hondarribia nagusitu da.