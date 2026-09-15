Asteburuan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Deustuk lehen aldiz jokatuko du igoerako play-offa

Iragarkia
Deustu arraun-taldea
18:00 - 20:00
Deustuko arraun taldea
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Datorren denboraldian Eusko Label ligan lehiatzeko bi txartel daude jokoan asteburuan Bermeon eta Portugaleten. Deustuko arraun taldea da hautagaietako bat. 

Arrauna Eusko Label Liga KAE 2026 Liga Arrauneko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X