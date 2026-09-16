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Zarauzko arraun taldeak ilusio handiz bizi ditu play-offen aurreko egunak

Iragarkia
Zarautz arraun taldea
18:00 - 20:00
Zarautz arraun taldea play-offetan lehiatuko da asteburuan
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Azken eguneratzea

Asteburu honetan jokatuko dira Eusko Label ligara igotzeko play-offak, Bermeo eta Portugaleteko estropadetan. Zarautz da hautagai horietako bat, eta gogotsu daude erronkaren aurrean, Gari Uranga entrenatzaileak eta Aitzol Garro patroiak elkarrizketa honetan esandakoaren arabera. 

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