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Hondarribia sueña con regresar a la ACT un año después

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Hondarribia arraun taldea
18:00 - 20:00
Hondarribia ha ganado la Liga ETE y luchará por ascender
Euskaraz irakurri: Hondarribiak urtebete geroago TKEra itzultzea du amets
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Última actualización

El equipo de Hondarribia quiere volver a competir en la Liga Euskotren un año después de su descenso. Las remeras Maddi Olaskoaga e Iraia Mendizabal hablan de cómo se sienten los días previos a los play-offs.

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