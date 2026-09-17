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Hondarribia sueña con regresar a la ACT un año después
Euskaraz irakurri: Hondarribiak urtebete geroago TKEra itzultzea du amets
El equipo de Hondarribia quiere volver a competir en la Liga Euskotren un año después de su descenso. Las remeras Maddi Olaskoaga e Iraia Mendizabal hablan de cómo se sienten los días previos a los play-offs.
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