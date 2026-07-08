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Deustu, en la cresta de la ola con el liderato en la ARC 1

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Deustu
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Deustu, olatu aparretan KAE 1eko lidertzarekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

Deusto lidera la Liga ARC 1 con tres banderas en las primeras cinco jornadas. En la clasificación tienen a Zarautz a dos puntos, mientras que Zumaia los sigue con cuatro de diferencia. A pesar de que aún es pronto, la tomatera sueña con los play-offs de acceso a la Liga Eusko Label.

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