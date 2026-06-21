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Hondarribia supera a Zarautz y Kaiku en el último largo

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Hondarribia ETE Liga
18:00 - 20:00

Hondarribia gana la regata de la Liga ETE

Euskaraz irakurri: Hondarribiak irabazi du ETE ligako estropada
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KIROLAK EITB

Última actualización

La segunda jornada de la división de plata, disputada este domingo en San Pedro, ha estado marcada por el cambio de formato debido a problemas con las balizas. La regata se ha disputado en formato contrareloj. En la liga ETE el triunfo ha sido para Hondarribia.

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