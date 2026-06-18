LIGA ARC 1
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La liga ARC 1 inicia la nueva temporada el sábado en Astillero

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Kaiku
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Larunbatean ekingo dio KAE 1 ligak denboraldi berriari, Astilleron
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KIROLAK EITB

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Las ligas ARC y ETE comienzan la temporada este fin de semana. El sábado, la regata será en Astillero. El domingo, en Pasaia. En la Liga ARC 1, Zarautz es la favorita, seguido de Zumaia, Deusto Arkote y Deusto.

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