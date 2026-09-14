Análisis
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sara Gandara desgrana el éxito de Orio y Arraun Lagunak con la consecución de su 34ª y 5ª Bandera de La Concha, respectivamente

Publicidad
Sara-Gandara-Iñigo-Barrena-Bandera-Concha-analisis-segunda-jornada
18:00 - 20:00
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Sara Gandararen analisia Orio eta Arraun Lagunaken 34. eta 5. Kontxako Bandera
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Sara Gandara ha resaltado la superioridad que siguen mostrando Orio y Arraun Lagunak. Además, ha recordado la apuesta realizada por la directiva de los aguiluchos hace dos años por un nuevo proyecto encabezado por Iker Zabala. Por otro lado, ha remarcado la impecable temporada de Arraun Lagunak, que ha ganado todo las regatas disputadas hasta la fecha.

Arraun Lagunak Remo Bandera de La Concha Orio

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X