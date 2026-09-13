KONTXAKO BANDERA
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Nagore Osoro: “Hau ez da normala, eta horrelako momentuak disfrutatu egin behar dira”

Iragarkia
Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostia Arraun Lagunakek aurreikuspen guztiak bete ditu, eta igande honetan Kontxako Bandera eskuratu du bosgarren aldiz. Horrela, Lugañene ontziko arraunlariek denboraldi historikoa osatu dute, aurtengo ekitaldian lehian izan diren estropada eta bandera guztiak irabazi baitituzte.   

Arraun Lagunak Kontxako Bandera

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