Kontxako Bandera
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Horrela astindu dute Kontxako Bandera Arraun Lagunakeko arraunlariek!

Iragarkia
Arraun Lagunak Kontxako Bandera
18:00 - 20:00
Garaileak, Kontxako Banderarekin. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

'Lugañene' ontziko arraunlariek aurreikuspenak bete dituzte eta aise nagusitu dira 2026ko Kontxako Banderan, bigarren jardunaldian ere erakustaldia emanda. Bosgarren Kontxako Bandera da Donostiako klubarentzat.

Arraun Lagunakek bosgarrenez bereganatu du Kontxako Bandera
Kontxako Bandera

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