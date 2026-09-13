Kontxako bandera
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2026ko Kontxako Banderaren 2. jardunaldiko kaleen zozketaren emaitza

Emakumezkoen estropada 11:00etan hasiko da, eta gizonezkoena, berriz, ordubete beranduago, 12:00etan.
Orio eta Arraun Lagunak argazkien muntaia
Arraun Lagunak eta Orio. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan 11:00etan abiatuko den Kontxako Banderaren 2. jardunaldiari begira, kaleak zozkatu dira gaur goizean Donostiako udaletxean. Zozketak emaitza hau utzi du:

EMAKUMEZKOEN ESTROPADA

1. txanda:

1. kalea: Zarautz

2. kalea: Donostiarra

3. kalea: Hibaika 

4. kalea: Orio

2. txanda:

1. kalea: Tolosaldea

2. kalea: San Juan

3. kalea: Astillero

4. kalea: Arraun Lagunak

GIZONEZKOEN ESTROPADA

1. txanda:

1. kalea: Getaria

2. kalea: Ondarroa

3. kalea: Lekittarra

4. kalea: Bermeo

2. txanda:

1. kalea: Zierbena

2. kalea: Donostiarra

3. kalea: Hondarribia

4. kalea: Orio

Kontxako Bandera

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