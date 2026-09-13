KONTXAKO BANDERA
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Xubane Uribarrena: “Kontxako Bandera batekin amesten genuen, bosgarrena lortuta, asimilatu gabe gaude oraindik”

Iragarkia
XUBANE URIBARRENA
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. A
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Azken eguneratzea

Donostia Arraun Lagunakek historia egin du berriro Kontxako badian. Nagore Osorok gidatutako eta Juan Mari Etxabek zuzendutako tripulazioak 2026ko Kontxako Bandera irabazi du, emakumezkoen arrauneko nagusitasun eztabaidaezina berretsiz. Lugañenek bosgarren bandera, laugarrena jarraian, eskuratu du.

Arraun Lagunak Kontxako Bandera

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