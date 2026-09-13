BANDERA DE LA CONCHA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Nagore Osoro: “Esto no es normal, y estos momentos hay que disfrutarlos"

Publicidad
Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nagore Osoro: “Hau ez da normala, eta horrelako momentuak disfrutatu egin behar dira”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Donostia Arraun Lagunak ha conseguido su quinta Bandera de La Concha, la cuarta consecutiva, y ha demostrado en aguas de San Sebastián que, como en temporadas anteriores, no tiene rival en el remo femenino hoy en día.

Arraun Lagunak Bandera de La Concha

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X