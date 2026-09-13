Bandera de La Concha
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Gorka Aranberri, en los últimos metros: “¡Para esto has venido, disfruta!"

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Gorka Aranberri azken metroetan
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri, azken metroetan: "Honetarako etorri zara, disfrutatu!"
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Última actualización

El patrón de Orio ha dirigido unas palabras a cada uno de sus remeros en los metros finales de la segunda jornada de la Bandera de La Concha. 

Orio se corona en La Concha con una exhibición en la segunda jornada
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