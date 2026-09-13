BANDERA DE LA CONCHA
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“Si hubiésemos ganado con un temporal, nos hubiéramos reído mucho, porque la sanción era injusta”

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Asier Zurinaga - Bermeoko patroia - Kontxako Bandera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Denborale batekin irabazi izan bagenu, barrezka egongo ginateke orain, zigorra bidegabea izan baitzen”
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Última actualización

El patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, ha calificado de “injusta y excesiva” la sanción de tres segundos que le impusieron los jueces a la Bou Bizkaia por golpear el bote de Donostiarra una vez cruzada la meta en la primera jornada de la Bandera de La Concha. 

Bermeo Urdaibai Bandera de La Concha

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