"KONTXA HONDOTIK"
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“Kontxa Hondotik": olatuen aurkako borroka

Iragarkia
Kontxako Bandera Kontxa Hondotik: olatuen aurkako borroka
18:00 - 20:00
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Olatuek dantza izugarria eragiten dute traineruetan: arraunlariek, besteak beste, kolpeak jasotzen dituzte, eta lan handiak ekartzen dizkiete olatuen aurka aritzeak. Alabaina, okerrena traineruan ura sartzea da, eta egoera hori eragozteko badira zenbait baliabide. Ibon Gaztañazpik horien berri ematen digu bideo honetan.

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“Kontxa Hondotik”: nolakoa da Kontxako Banderaren estropada eremuaren hondoa?
“Kontxa Hondotik”: mareen eragina, Kontxako Banderan
Arrauna Kontxako Bandera

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