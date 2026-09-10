“Kontxa Hondotik”: la lucha frente a las olas

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial