Konntxa Hondotik
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Kontxa Hondotik: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?

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Iraganera bidaia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kontxa Hondotik: iraganera bidaia. Nola hasi zen Kontxako Banderaren historia, 1879an?
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida.

Remo Bandera de La Concha

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