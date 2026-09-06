BANDERA DE LA CONCHA

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Ioseba Amunarriz: “Produce alegría estar en la tanda de honor de La Concha"

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Ioseba Amunarriz: “Poza ematen du Kontxako ohorezko txandan egoteak”
18:00 - 20:00
Ioseba Amunarriz, patrón de Hondarribia.
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Última actualización

El patrón de Hondarribia está muy contento con el trabajo que ha realizado su equipo. En la segunda jornada, la Ama Guadalupekoa estará en la tanda de honor y Amunarriz cree que puede lograr un buen resultado si demuestra un buen nivel.

Hondarribia Remo Bandera de La Concha

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