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Orio eta Arraun Lagunak faborito nagusi, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian

Emakumezkoetan, Lugañene ontziak laugarren garaipena lortu nahi du jarraian, denboraldi honetan dena irabazi ostean. Gizonezkoen estropadan, aldiz, Zierbena eta Bermeo dira, aurreikuspenen arabera, Orioren aurkari nagusiak.

Orio eta Arraun Lagunak argazkien muntaia
Arraun Lagunak eta Orio. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Orio eta Arraun Lagunak Eusko Label eta Euskotren ligetako txapeldunak dira aurtengo Kontxako Bandera irabazteko faborito nagusiak.

Donostiako neskek, denboraldian zehar dena irabazita, titulu berri bat lortu nahi dute, azken hiru urteetan oso nagusi izan diren estropadan.

Osteguneko sailkatze estropadak zenbait zalantza argitu zituen, eta Tolosaldearen, San Juanen eta Astillero kantabriarraren sasoi puntu bikaina berresteko balio izan zuen.

Aurtengo ekitaldiak agerian utzi du, beste behin, Gipuzkoako ontziek emakumeen arraunean duten nagusitasuna. Donostiako badian lehiatuko diren zortzi ontzietatik zazpi gipuzkoarrak dira, eta Astillero kantabriarraren presentzia da nagusitasun hori erabatekoa izatea ekidin duen bakarra.

Arraun Lagunaken garaipenaren aldeko apustuek oinarri sendoa dute, aurtengo udan jokatutako bandera guztiak irabazi dituztelako. Horrez gain, emakumeen liga sortu zenetik inoiz ikusi ez den marka lortu dute, historikoa, eta, gainera, Euskadiko eta Espainiako egungo txapeldunak dira.

Gizonezkoen estropada: 0rio eta... Zierbena?

Gizonezkoen lehiaketa bizkaitarren eta gipuzkoarren arteko norgehiagoka bihurtu da, lurralde bakoitzeko lau traineru sailkatu baitira estropada jokatzeko.

Orio eta Zierbena dira faborito, gipuzkoarrak bizkaitarrak baino faboritoago, eta bien arteko lehia 2025ekoa bezain estua eta zirraragarria izatea espero da.  Iaz bezala, aurten ere Oriok garaipena eskuratu nahi du, eta bide ezin hobean da, Eusko Label Ligan lortutako emaitzei erreparatuz gero.

Traineru horiak, gainera, 33 aldiz irabazi du Kontxako Bandera, eta patroi guztien artean eskarmentu handiena duena du: Gorka Aranberri. Zarauztarrak Kontxako bere 10. bandera lortu zuen 2025ean, Aita Miguel mitikoaren marka gaindituta.

Orio eta Zierbena alde batera utzita, beste ontzi batzuk ere kontuan hartzekoak dira, Oriok eta Zierbenak huts eginez gero. Hala ere, gainerakoen aukerak oso urriak dira. Guztien artean, Bermeo-Urdaibai aipatu beharra dago, sasoirik onenean egon ez arren. Bou Bizkaiak hiru bandera irabazi ditu, 2024an Kontxan gailendu zen eta 2017ko ekitaldian estropada-eremuko markarik onena ezarri zuen: 18 minutu eta 32 segundo.

San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako Banderarako
Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra eta Ondarroa sailkatu dira gizonezkoen Kontxako Banderarako
Emakume kirolariak Kontxako Bandera

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