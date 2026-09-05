Orio eta Arraun Lagunak faborito nagusi, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian
Emakumezkoetan, Lugañene ontziak laugarren garaipena lortu nahi du jarraian, denboraldi honetan dena irabazi ostean. Gizonezkoen estropadan, aldiz, Zierbena eta Bermeo dira, aurreikuspenen arabera, Orioren aurkari nagusiak.
Orio eta Arraun Lagunak Eusko Label eta Euskotren ligetako txapeldunak dira aurtengo Kontxako Bandera irabazteko faborito nagusiak.
Donostiako neskek, denboraldian zehar dena irabazita, titulu berri bat lortu nahi dute, azken hiru urteetan oso nagusi izan diren estropadan.
Osteguneko sailkatze estropadak zenbait zalantza argitu zituen, eta Tolosaldearen, San Juanen eta Astillero kantabriarraren sasoi puntu bikaina berresteko balio izan zuen.
Aurtengo ekitaldiak agerian utzi du, beste behin, Gipuzkoako ontziek emakumeen arraunean duten nagusitasuna. Donostiako badian lehiatuko diren zortzi ontzietatik zazpi gipuzkoarrak dira, eta Astillero kantabriarraren presentzia da nagusitasun hori erabatekoa izatea ekidin duen bakarra.
Arraun Lagunaken garaipenaren aldeko apustuek oinarri sendoa dute, aurtengo udan jokatutako bandera guztiak irabazi dituztelako. Horrez gain, emakumeen liga sortu zenetik inoiz ikusi ez den marka lortu dute, historikoa, eta, gainera, Euskadiko eta Espainiako egungo txapeldunak dira.
Gizonezkoen estropada: 0rio eta... Zierbena?
Gizonezkoen lehiaketa bizkaitarren eta gipuzkoarren arteko norgehiagoka bihurtu da, lurralde bakoitzeko lau traineru sailkatu baitira estropada jokatzeko.
Orio eta Zierbena dira faborito, gipuzkoarrak bizkaitarrak baino faboritoago, eta bien arteko lehia 2025ekoa bezain estua eta zirraragarria izatea espero da. Iaz bezala, aurten ere Oriok garaipena eskuratu nahi du, eta bide ezin hobean da, Eusko Label Ligan lortutako emaitzei erreparatuz gero.
Traineru horiak, gainera, 33 aldiz irabazi du Kontxako Bandera, eta patroi guztien artean eskarmentu handiena duena du: Gorka Aranberri. Zarauztarrak Kontxako bere 10. bandera lortu zuen 2025ean, Aita Miguel mitikoaren marka gaindituta.
Orio eta Zierbena alde batera utzita, beste ontzi batzuk ere kontuan hartzekoak dira, Oriok eta Zierbenak huts eginez gero. Hala ere, gainerakoen aukerak oso urriak dira. Guztien artean, Bermeo-Urdaibai aipatu beharra dago, sasoirik onenean egon ez arren. Bou Bizkaiak hiru bandera irabazi ditu, 2024an Kontxan gailendu zen eta 2017ko ekitaldian estropada-eremuko markarik onena ezarri zuen: 18 minutu eta 32 segundo.
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Maddi Landa, Zarauzko arraunlaria: “Kriston eguna izan zen guretzat, sinestu ezinda gaude"
Zarautzek iazko akatsa ahazteko aukera izan zuen asteazkeneko sailkatze estropadan. Aurten, banderaren lehian izango dira, eta pozarren daude. ETE ligako traineru bakarra izango da uretan Kontxako badian: Enbata.
Honela ospatu dute Zarauzko arraunlariek eta zaleek Kontxako Banderan izango direla
Ostegunean egindako sailkatze estropadan, Enbatak zazpigarren postua lortu du, eta, horrenbestez, Kontxan izango da. Estropada amaituta, Zarauzko arraunlariek eta zaleek pozarren ospatu dute hori.
Gertu eduki arren, bidean geratu dira Hondarribia eta Kaiku
Eskutik joan zaie Hondarribiari (zortzigarren) eta Kaikuri (bederatzigarren) Kontxako lehian aritzeko aukera. Erroxe Amunarrizek, burumakur, egindakoa onartzea besterik ez zaiela geratzen azaldu du. Ainhoa Escobal, berriz, pozik agertu da lortutako emaitzarekin.
Donostiarra eta Zarautz une gozoan, Kontxako lehiarako sailkatu ostean
Zarautz eta Donostiarra seigarren eta zazpigarren postuan sartu dira Kontxako Banderaren sailkapen estropadan. Biak ala biak Igandean gozatzea dute helburu, baita ahal bezain postu onenean amaitzea ere, noski.
San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako Banderarako
Ostegunean jokatu duten sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu dute txartela, eta, hortaz, Arraun Lagunakekin batera, Kontxako Banderan izango dira, hurrengo bi igandeetan. Ziabogan, Kaikuk eta Tiranek Zarautzen denbora bera egin dute, baina, bigarren luzean, Enbata Tiran eta Bizkaitarra baino arinago joan da.
ZUZENEAN: Kontxako Banderako emakumezkoen sailkatze-estropada
Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 3an, 17:40tik aurrera. Tolosaldea, San Juan eta Orio dira faboritoak, eta Astillerok, Hibaikak eta Donostiarrak ere aukera dute sailkatzeko. Horietako guztietako baten batek ez balu maila emango, hortxe izango dira Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo eta Chapela, igandean Donostian izateko prest.
2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
Irteeran lehena Hibaika izango da, eta Amegrove arduratuko da erlojupekoa ixteaz.
San Juan eta Zarautz, Kontxako Bandera lortzeko zorian
San Juan eta Zarautz Kontxako Banderarako sailkatzeko zorian izan dira, zortzigarren eta bederatzigarren postuetan, hain zuzen ere. San Juango arraunlari den Jon Arbonak azaldu du Ligan zentratu direla eta Kontxan sorpresa ematera etorri direla. Zarauzko Axi Manterolak, berriz, egindako estropadak play-offerako konfiantza emango diela dio.
Lekittarra eta Ondarroa olatu aparretan, Kontxarako azken bi postuak lortu dituzte eta
Lekittarra eta Ondarroa izan dira Gizonezkoen Kontxa Banderako sailkatze estropadako seigarren eta zazpigarrenak. Xanet Gimenorekin (Ondarroa), eta Iñaki Goikoetxea Saguarekin (Lekittarra) egon gara, biak pozik daude, eta datorrenari begira.