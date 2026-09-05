ARRAUNA ZUZENEAN: Kontxako Banderaren lehenengo jardunaldia
Ikusi 2026ko Kontxako Banderaren lehen jardunaldiaren zuzeneko emanaldia, zuzenean, Donostiatik, 10:40etik aurrera.
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Orio eta Arraun Lagunak faborito nagusi, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian
Emakumezkoetan, Lugañene ontziak laugarren garaipena lortu nahi du jarraian, denboraldi honetan dena irabazi ostean. Gizonezkoen estropadan, aldiz, Zierbena eta Bermeo dira, aurreikuspenen arabera, Orioren aurkari nagusiak.
Maddi Landa, Zarauzko arraunlaria: “Kriston eguna izan zen guretzat, sinestu ezinda gaude"
Zarautzek iazko akatsa ahazteko aukera izan zuen asteazkeneko sailkatze estropadan. Aurten, banderaren lehian izango dira, eta pozarren daude. ETE ligako traineru bakarra izango da uretan Kontxako badian: Enbata.
Honela ospatu dute Zarauzko arraunlariek eta zaleek Kontxako Banderan izango direla
Ostegunean egindako sailkatze estropadan, Enbatak zazpigarren postua lortu du, eta, horrenbestez, Kontxan izango da. Estropada amaituta, Zarauzko arraunlariek eta zaleek pozarren ospatu dute hori.
Gertu eduki arren, bidean geratu dira Hondarribia eta Kaiku
Eskutik joan zaie Hondarribiari (zortzigarren) eta Kaikuri (bederatzigarren) Kontxako lehian aritzeko aukera. Erroxe Amunarrizek, burumakur, egindakoa onartzea besterik ez zaiela geratzen azaldu du. Ainhoa Escobal, berriz, pozik agertu da lortutako emaitzarekin.
Donostiarra eta Zarautz une gozoan, Kontxako lehiarako sailkatu ostean
Zarautz eta Donostiarra seigarren eta zazpigarren postuan sartu dira Kontxako Banderaren sailkapen estropadan. Biak ala biak Igandean gozatzea dute helburu, baita ahal bezain postu onenean amaitzea ere, noski.
San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako Banderarako
Ostegunean jokatu duten sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu dute txartela, eta, hortaz, Arraun Lagunakekin batera, Kontxako Banderan izango dira, hurrengo bi igandeetan. Ziabogan, Kaikuk eta Tiranek Zarautzen denbora bera egin dute, baina, bigarren luzean, Enbata Tiran eta Bizkaitarra baino arinago joan da.
ZUZENEAN: Kontxako Banderako emakumezkoen sailkatze-estropada
Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 3an, 17:40tik aurrera. Tolosaldea, San Juan eta Orio dira faboritoak, eta Astillerok, Hibaikak eta Donostiarrak ere aukera dute sailkatzeko. Horietako guztietako baten batek ez balu maila emango, hortxe izango dira Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo eta Chapela, igandean Donostian izateko prest.
2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
Irteeran lehena Hibaika izango da, eta Amegrove arduratuko da erlojupekoa ixteaz.
San Juan eta Zarautz, Kontxako Bandera lortzeko zorian
San Juan eta Zarautz Kontxako Banderarako sailkatzeko zorian izan dira, zortzigarren eta bederatzigarren postuetan, hain zuzen ere. San Juango arraunlari den Jon Arbonak azaldu du Ligan zentratu direla eta Kontxan sorpresa ematera etorri direla. Zarauzko Axi Manterolak, berriz, egindako estropadak play-offerako konfiantza emango diela dio.