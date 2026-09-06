BANDERA DE LA CONCHA (1ª J)

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Gorka Aranberri: “La pugna con la Donostiarra ha sido un revulsivo para nosotros"

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Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri: “Donostiarra akulu ona izan da guretzako”
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Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha, tras vencer en la primera jornada pero sin nada definitivo porque la Donostiarra ha mantenido un precioso pulso y se ha quedado a 3 segundos de los campeones, con Zierbena a 11 segundos, también dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo.

Orio Bandera de La Concha

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