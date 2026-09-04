Kontxako Bandera
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Maddi Landa, Zarauzko arraunlaria: “Kriston eguna izan zen guretzat, sinestu ezinda gaude"

Iragarkia
Maddi Landa Zarautz ontziko arraunlaria
18:00 - 20:00
Maddi Landa, Zarauzko arraunlaria. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zarautzek iazko akatsa ahazteko aukera izan zuen asteazkeneko sailkatze estropadan. Aurten, banderaren lehian izango dira, eta pozarren daude. ETE ligako traineru bakarra izango da uretan Kontxako badian: Enbata

San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako Banderarako
Honela ospatu dute Zarauzko arraunlariek eta zaleek Kontxako Banderan izango direla
Emakume kirolariak Kontxako Bandera

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