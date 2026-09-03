KONTXAKO SAILKAPEN ESTROPADA
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Gertu eduki arren, bidean geratu dira Hondarribia eta Kaiku

Iragarkia
18:00 - 20:00
Erroxe Amunarriz (Hondarribia) eta Ainhoa Escobal (Kaiku), Kontxako sailkapen estropada amaitu ostean
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Azken eguneratzea

Eskutik joan zaie Hondarribiari (zortzigarren) eta Kaikuri (bederatzigarren) Kontxako lehian aritzeko aukera. Erroxe Amunarrizek, burumakur, egindakoa onartzea besterik ez zaiela geratzen azaldu du. Ainhoa Escobal, berriz, pozik agertu da lortutako emaitzarekin.

San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako Banderarako
Hondarribia Emakume kirolariak Arrauna Kontxako Bandera

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada

Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.

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