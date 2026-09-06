Bandera de La Concha
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El largo de vuelta de Donostiarra, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera

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Donostiarra (minikamera)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiarraren azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita
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Última actualización

Donostiarra ha logrado el segundo puesto en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, por detrás de Orio, pero a solo tres segundos de los aguiluchos. De esta forma, Donostiarra pugnará con Orio por la victoria, el próximo domingo. 

Remo Donostiarra Kaiarriba Bandera de La Concha

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