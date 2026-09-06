El largo de vuelta de Donostiarra, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera

En la segunda tanda de la primera jornada de la Bandera de La Concha, Bermeo se ha clasificado en segundo lugar tras mantener una dura pugna con Hondarribia. Sin embargo, la Bou Bizkaia ha realizado una maniobra extraña en el tramo final y, una vez en meta, ha chocado con la Ama Guadalupekoa, por lo que los jueces le han impuesto una penalización de 3 segundos.