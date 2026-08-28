Kontxako Bandera
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Gizonezkoen 25 traineru eta emakumezkoen 20 lehiatuko dira Kontxako Banderan

Iragarkia
Kontxako banderak
18:00 - 20:00
Kontxako banderen aurkezpena. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Guztira 45 traineruk hartuko dute parte gizonezkoen eta emakumezkoen kategorietan iraileko lehen bi igandeetan Donostian jokatuko den Kontxako Banderaren 131. edizioan. Orio eta Arraun Lagunak tronutik kentzen saiatuko dira gainerakoak.

Arrauna Kontxako Bandera

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