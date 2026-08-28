Gizonezkoen 25 traineru eta emakumezkoen 20 lehiatuko dira Kontxako Banderan
Guztira 45 traineruk hartuko dute parte gizonezkoen eta emakumezkoen kategorietan iraileko lehen bi igandeetan Donostian jokatuko den Kontxako Banderaren 131. edizioan. Orio eta Arraun Lagunak tronutik kentzen saiatuko dira gainerakoak.
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ETBn egindako elkarrizketan, Orioko prestatzaileak adierazi du denboraldi oparoaren gakoetako bat etxeko arraunlariak eta fitxaketak "ondo uztartzea" izan dela. Bestalde, Orioko zaleen berotasuna azpimarratu du: "txapela kentzeko moduko jarrera izan dute".
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Klubeko zuzendaritzak bigarren urtea du karguan, eta arraun elkarte osoaren maila igotzea dute jarraitu beharreko norabidetzat, Orioko presidenteak azaldu duenez.
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Kontxako laugarren bandera irabazi ondoren Arraun Lagunak pozik azaldu da biharamunean. "Pixka bat nekagarria izan da erabat, itsasoa, itsasoa entzutea; guk itsasoan arraunean ez bagenuke jakingo bezala", aurpegiratu du agintariak.
Kontxako Banderaren gizonezkoen palmaresa
Orioko trainerua historiako talderik sarituena da, 33 garaipenekin. Bestalde, Hondarribiak hirutan irabazi du (2018, 2019 eta 2020), Santurtzik (2021) eta Urdaibaik (2022, 2023 eta 2024) hartu zutelarik haren lekukoa.
Kontxako Banderaren emakumezkoen palmaresa
Galizako Rias Baixas eta San Juan dira Kontxako Banderako trainerurik sarituenak, bost garaipenekin. Arran Lagunakek, ordea, azken hiru edizioak irabazi ditu.
Honela jaso du Oriok 2025eko Kontxako Bandera, historian irabazi duen hogeita hamahirugarrena
Aurretik, Orioko arraunlariak elkarrekin dantzan ikusi ahal izan ditugu; Gorka Aranberri patroiak sari bat jaso du, eta, segituan, Eneko Goia Donostiako alkateak emandako bandera astindu du, pozarren.
2025eko Kontxako Banderaren irudirik onenak
2025eko Kontxako Banderaren bigarren jardunaldiak, Arraun Lagunaken eta Orioren garaipenak alde batera utzita, gogoan izateko zenbait irudi ikusgarri ere ekarri ditu; EITBk bideo honetan jaso ditu.
Arraun Lagunakek laugarrenez eskuratu du Kontxako Bandera, beste behin nagusitasuna erakutsita
Juan Mari Etxaberen taldeak ez die inolako aukerari eman aurkariei. Hasi eta segituan atera die traineru bateko aldea Tolosaldeari eta Oriori, eta, azkenean, bi jardunaldiak zenbatuta, 17 segundoko abantailarekin eskuratu du 2025eko Kontxako Bandera.
Arraun Lagunakek eta Oriok irabazi dute 2025eko Kontxako Bandera
Igande honetan jokatu duten bigarren jardunaldian, gizonezkoen estropadan, Orio izan da nagusi, Zierbenaren aurretik, eta garaipena eskuratu du; emakumezkoen estropadan, Arraun Lagunakek lehen jardunaldian erakutsitako nagusitasuna berretsi du.