San Juan eta Zarautz, Kontxako Banderako ateetan
San Juan eta Zarautz Kontxako Banderarako sailkatzeko ateetan geratu dira, zortzigarren eta bederatzigarren postuetan, hain zuzen ere. San Juango arraunlari den Jon Arbonak azaldu du Ligan zentratu direla eta Kontxan sorpresa ematera etorri direla. Zarauzko Axi Manterolak, berriz, egindako estropadak play-offerako konfiantza emango diela dio.
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Lekittarra eta Ondarroa olatu aparretan, Kontxarako azken bi postuak lortuta
Lekittarra eta Ondarroa izan dira Gizonezkoen Kontxa Banderako sailkatze estropadako seigarren eta zazpigarrenak. Xanet Gimenorekin (Ondarroa), eta Iñaki Goikoetxea ‘Sagua’-rekin (Lekittarra) egon gara, biak pozik eta datorrenari begira.
Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra eta Ondarroa gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatu dira
Asteazkenean egindako sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu dute txartela; Donostiarrarekin batera arituko dira hurrengo bi igandeetan, azken hori sailkatuta baitzegoen. Zarautzek gertu izan du sailkatzea, baina, azkenean, ezin izan du hobetu Ondarroak egindako denbora.
ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada
Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.
2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
Irteeran lehena Bermeo izango da, eta Castro Lizaga arduratuko da erlojupekoa ixteaz.
Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan
Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.
Kontxako Banderako sailkatze estropadak: Zeintzuk dira faboritoak? Nola egongo da itsasoa?
Asteazkenean gizonezkoen sailkatze estropada izango da, eta ostegunean, emakumezkoena. Ibon Gaztañazpik azaldu digu zer izango den bi estropada horietan; erlojupekoetan, igandean aurreneko jardunaldia duen Kontxarako zazpi txartel izango dira jokoan.
Gizonezkoen 25 traineru eta emakumezkoen 20 lehiatuko dira Kontxako Banderan
Guztira 45 traineruk hartuko dute parte gizonezkoen eta emakumezkoen kategorietan iraileko lehen bi igandeetan Donostian jokatuko den Kontxako Banderaren 131. edizioan. Orio eta Arraun Lagunak tronutik kentzen saiatuko dira gainerakoak.
Iker Zabala: ''Izugarrizko urtea izan da, eta helburua lantaldeari eustea da''
ETBn egindako elkarrizketan, Orioko prestatzaileak adierazi du denboraldi oparoaren gakoetako bat etxeko arraunlariak eta fitxaketak "ondo uztartzea" izan dela. Bestalde, Orioko zaleen berotasuna azpimarratu du: "txapela kentzeko moduko jarrera izan dute".
Jon Olasagasti Orioko presidenteak arraunlarien heldutasuna eta Iker Zabalaren lana nabarmendu ditu
Klubeko zuzendaritzak bigarren urtea du karguan, eta arraun elkarte osoaren maila igotzea dute jarraitu beharreko norabidetzat, Orioko presidenteak azaldu duenez.