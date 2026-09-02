SAILKATZE ESTROPADA
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San Juan eta Zarautz, Kontxako Banderako ateetan

Iragarkia
Axi Manterola eta Jon Arbona - Sailkatze estropada
18:00 - 20:00
Axi Manterola (Zarautz) eta Jon Arbona (San Juan), Kontxako Banderarako sailkatze estropada amaitu berritan.
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Azken eguneratzea

San Juan eta Zarautz Kontxako Banderarako sailkatzeko ateetan geratu dira, zortzigarren eta bederatzigarren postuetan, hain zuzen ere. San Juango arraunlari den Jon Arbonak azaldu du Ligan zentratu direla eta Kontxan sorpresa ematera etorri direla. Zarauzko Axi Manterolak, berriz, egindako estropadak play-offerako konfiantza emango diela dio. 

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra eta Ondarroa gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatu dira
San Juan Arrauna Kontxako Bandera

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Arrauna Kontxa estropadak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada

Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.

ARRAUNA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.

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