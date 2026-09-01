SAILKATZE ESTROPADAK

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Kontxako Banderako sailkatze estropadak: zeintzuk dira faboritoak? Nola egongo da itsasoa?

Iragarkia
Gaztanazpi euskaraz
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropada izango da, eta ostegunean emakumezkoena. Ibon Gaztañazpik azaldu digu zer espero ahal dugun bi estropada horiengatik; erlojupeko horietan, igandean aurreneko jardunaldia duen Kontxarako zazpi txartel izango dira jokoan. 

Arrauna Ares Bermeo Urdaibai Chapela Donostiarra Kaiarriba Getaria Hondarribia Lekittarra Ondarroa Orio San Juan Santurtzi Zierbena Emakume kirolariak Astillero Arraun Lagunak Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Kontxako Bandera

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