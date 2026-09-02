SAILKAPEN ESTROPADA
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Lekittarra eta Ondarroa olatu aparretan, Kontxarako azken bi postuak lortuta

Iragarkia
Xanet Gimeno eta Sagua - Kontxako sailkapena
18:00 - 20:00
Xanet Gimeno eta Iñaki Goikoetxea 'Sagua', Kontxako Banderarako sailkatze estropadaren ondoren.
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Azken eguneratzea

Lekittarra eta Ondarroa izan dira Gizonezkoen Kontxa Banderako sailkatze estropadako seigarren eta zazpigarrenak. Xanet Gimenorekin (Ondarroa), eta Iñaki Goikoetxea ‘Sagua’-rekin (Lekittarra) egon gara, biak pozik eta datorrenari begira.

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra eta Ondarroa gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatu dira
Lekittarra Ondarroa Arrauna Kontxako Bandera

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Arrauna Kontxa estropadak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada

Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.

ARRAUNA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.

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