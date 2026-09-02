Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa se clasifican para la Bandera de La Concha masculina

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa se han clasificado para la Bandera de La Concha masculina de 2026, este miércoles por la tarde. Son los siete clubes que han logrado el billete en la regata clasificatoria, y se unen a Donostiarra, que ya estaba clasificada. Zarautz, tras un gran largo de ida, ha puesto emoción, pero, finalmente, no ha podido mejorar el tiempo marcado por Ondarroa, y se ha quedado fuera por nueve segundos.

Así las cosas, se han cumplido los pronósticos, y las ocho primeras de la Liga Eusko Label estarán en La Concha. La más rápida ha sido Zierbena, con un tiempo de 20:11, dos segundos mejor que Orio y cuatro mejor que Hondarribia. La Ama Guadalupekoa ha completado el recorrido en 20:15, en tanto que Bermeo, cuarto, ha necesitado tres segundos más. Getaria, con 20:22, ha sido quinto.

Lekittarra ha conseguido entrar al hacer el sexto mejor tiempo, 20:26. En la ciaboga, la tripulación de Lekeitio ha parado el crono en 10:22, al igual que Ondarroa; pero Zarautz, que ha salido minutos más tarde, ha concluido el primer largo en 10:20, lo que ponía en juego dos billetes entre las tres embarcaciones, Lekittarra, Ondarroa y Zarautz.

El largo de vuelta, en este contexto, ha sido decisivo. Lekittarra ha sido la mejor de las tres que optaban al séptimo puesto, seguida de Ondarroa, que ha llegado a meta en 20:28. La Enbata de Zarautz ha necesitado 20:37 para terminar el trabajo, el mismo tiempo, finalmente, que San Juan. De esta manera, la Antiguako Ama de Ondarroa estará en La Concha en los dos próximos domingos.