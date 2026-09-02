Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan
Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.
Igandean hasiko den 2026ko Kontxako Banderako txartelak sailkatze estropadetan izango dira jokoan, asteazkenean eta ostegunean, 18:00etatik aurrera. Hain zuzen ere, asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.
Sailkatze estropadak erlojupekoan jokatuko dituzte. Asteazkenean, gizonezkoetan, ematen du Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarra eta Ondarroa ere, espero ahal den mailan egotekotan, Banderan egon beharko lirateke. Ibon Gaztañazpi EITBko kazetariaren iritziz, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.
Gizonezkoen sailkatze estropadako parte-hartzaileak
Bermeo
Cabo-Rianxeira-Boiro
Castro Loizaga
Club de Mar De Castropol
Club de Remo Chapela-Wofco
Club de Remo De Ares
Deusto-Bilbao
Getaria
Hibaika Susperregi Edukiontziak
Kaiku VGP
Lapurdi-Antton Bilbao
Lekittarra-Elecnor
Mutriku
Ondarroa Kide
Orio Orialki
Orsa Hondarribia
Samertolameu - Oversea
San Juan-CMO Valves
San Pedro-Harri
Sotera Santurtzi
Tiran-Pereira
Zarautz Gesalaga Okelan
Zierbena Bahias de Bizkaia
Zumaia Sukia
Ostegunean, Tolosaldea, San Juan eta Orio dira faboritoak, eta Astillerok, Hibaikak eta Donostiarrak ere hainbat aukera dute sailkatzeko. Horietako guztietako baten batek ez balu maila emango, hortxe izango dira Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo eta Chapela, igandean Donostian izateko prest.
Emakumezkoen sailkatze estropadako parte-hartzaileak
Amegrove Club de Remo
Astillero Eneryt Servicios
Chapela-Wofco
Club de Mar de Castropol
Club Regatas Salgado Perillo
Deusto-Tecuni-Bilbao
Esteirana Remo
Hibaika Jamones Ancin
Hondarribia Bertako Igogailuak
Lekittarra-Elecnor-Cikautxo
Nortindal Donostiarra
Ondarroa Cikautxo
Orio Orialki
Red Electrica Kaiku
S.D. Tiran-Pereira
San Juan-CMO Valves
Tolosaldea
Zarautz-Gesalaga-Okelan
Zumaia Delteco
Sailkatze-estropadak, asteazkeneko eta osteguneko 17:40tik aurrera, eta Kontxako Bandera, hilaren 6an eta 13an, zuzenean izango dira ikusgai EITBn, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez; kirolakeitb.eus-en, halaber, sailkatze estropadak amaituta, ikusgai izango dira Kontxako Banderako aurreneko jardunaldirako txandetako zozketak.
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