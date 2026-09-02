SAILKATZE ESTROPADAK

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Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin. 

ARRAUNA

Sailkatze estropadak asteazkenean eta ostegunean jokatuko dituzte. Argazkiak: Aitor Arrizabalaga/ACT.

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Azken eguneratzea

Igandean hasiko den 2026ko Kontxako Banderako txartelak sailkatze estropadetan izango dira jokoan, asteazkenean eta ostegunean, 18:00etatik aurrera. Hain zuzen ere, asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.

Sailkatze estropadak erlojupekoan jokatuko dituzte. Asteazkenean, gizonezkoetan, ematen du Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarra eta Ondarroa ere, espero ahal den mailan egotekotan, Banderan egon beharko lirateke. Ibon Gaztañazpi EITBko kazetariaren iritziz, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.

Gizonezkoen sailkatze estropadako parte-hartzaileak

Bermeo

Cabo-Rianxeira-Boiro

Castro Loizaga

Club de Mar De Castropol

Club de Remo Chapela-Wofco

Club de Remo De Ares

Deusto-Bilbao

Getaria

Hibaika Susperregi Edukiontziak

Kaiku VGP

Lapurdi-Antton Bilbao

Lekittarra-Elecnor

Mutriku

Ondarroa Kide

Orio Orialki

Orsa Hondarribia

Samertolameu - Oversea

San Juan-CMO Valves

San Pedro-Harri

Sotera Santurtzi

Tiran-Pereira

Zarautz Gesalaga Okelan

Zierbena Bahias de Bizkaia

Zumaia Sukia

Ostegunean, Tolosaldea, San Juan eta Orio dira faboritoak, eta Astillerok, Hibaikak eta Donostiarrak ere hainbat aukera dute sailkatzeko. Horietako guztietako baten batek ez balu maila emango, hortxe izango dira Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo eta Chapela, igandean Donostian izateko prest.

Emakumezkoen sailkatze estropadako parte-hartzaileak

Amegrove Club de Remo

Astillero Eneryt Servicios

Chapela-Wofco

Club de Mar de Castropol

Club Regatas Salgado Perillo

Deusto-Tecuni-Bilbao

Esteirana Remo

Hibaika Jamones Ancin

Hondarribia Bertako Igogailuak

Lekittarra-Elecnor-Cikautxo

Nortindal Donostiarra

Ondarroa Cikautxo

Orio Orialki

Red Electrica Kaiku

S.D. Tiran-Pereira

San Juan-CMO Valves

Tolosaldea

Zarautz-Gesalaga-Okelan

Zumaia Delteco

Sailkatze-estropadak, asteazkeneko eta osteguneko 17:40tik aurrera, eta Kontxako Bandera, hilaren 6an eta 13an, zuzenean izango dira ikusgai EITBn, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez; kirolakeitb.eus-en, halaber, sailkatze estropadak amaituta, ikusgai izango dira Kontxako Banderako aurreneko jardunaldirako txandetako zozketak. 

Arrauna Emakume kirolariak Astillero Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Ares Bermeo Urdaibai Chapela Getaria Hondarribia Lekittarra Ondarroa Orio San Juan Santurtzi Zierbena Kontxako Bandera

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