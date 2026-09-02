2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
Irteeran lehena Bermeo izango da, eta Castro Lizaga arduratuko da erlojupekoa ixteaz.
Asteazken eguerdian zozkatu dute arratsaldean erlojupeko modalitatean jokatuko den 2026ko gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatzeko estropadaren irteera ordena. Sailkatze-proba kirolakeitb.eus-en eta ETB1en izango da ikusgai, zuzenean, 17:40tik aurrera.
Zozketaren emaitzaren arabera, Bermeo izango da lehena arraun egiten, eta Ondarroak itxiko du lehenengo multzoko traineruen txanda. Ondoren, bigarren multzokoek ekingo diote lehiari: Mutriku abiatuko da guztien aurretik; azkena, berriz, Castro Lizaga izango da.
Irteera ordena
A multzoa
1. Bermeo
2. Ares
3. Lekittarra
4. Txapela
5. Zierbena
6. Hondarribia
7. Deustu
8. Orio
9. Getaria
10. San Juan
11. Santurtzi
12. Ondarroa
B multzoa
13. Mutriku
14. Castropol
15. Tiran Pereira
16. Samertolameu
17. Zarautz
18. San Pedro
19. Cabo
20. Hibaika
21. Lapurdi
22. Kaiku
23. Zumaia
24. Castro Lizaga
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