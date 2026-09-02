GIZONEZKOEN SAILKATZE ESTROPADA

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2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena

Irteeran lehena Bermeo izango da, eta Castro Lizaga arduratuko da erlojupekoa ixteaz.

Orio trainerua estropadak arrauna

Orio zortzigarrena izango da irteteko, A multzoan. Argazkia: Aitor Arrizabalaga / ACT.

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Azken eguneratzea

Asteazken eguerdian zozkatu dute arratsaldean erlojupeko modalitatean jokatuko den 2026ko gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatzeko estropadaren irteera ordena. Sailkatze-proba kirolakeitb.eus-en eta ETB1en izango da ikusgai, zuzenean, 17:40tik aurrera.

Zozketaren emaitzaren arabera, Bermeo izango da lehena arraun egiten, eta Ondarroak itxiko du lehenengo multzoko traineruen txanda. Ondoren, bigarren multzokoek ekingo diote lehiari: Mutriku abiatuko da guztien aurretik; azkena, berriz, Castro Lizaga izango da.

Irteera ordena

A multzoa

1. Bermeo

2. Ares

3. Lekittarra

4. Txapela

5. Zierbena

6. Hondarribia

7. Deustu

8. Orio

9. Getaria

10. San Juan

11. Santurtzi

12. Ondarroa

B multzoa

13. Mutriku

14. Castropol

15. Tiran Pereira

16. Samertolameu

17. Zarautz

18. San Pedro

19. Cabo

20. Hibaika

21. Lapurdi

22. Kaiku

23. Zumaia

24. Castro Lizaga

Arrauna Ares Bermeo Urdaibai Chapela Getaria Hondarribia Lekittarra Ondarroa Orio San Juan Santurtzi Zierbena Kontxako Bandera

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ARRAUNA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.

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