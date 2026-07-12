Xubane Uribarrena: “Normalmente, nos cuesta mucho ganar en Orio"
Xubane Uribarrena, remera de Arraun Lagunak, habla de su victoria en la Bandera Orio Kanpina. Señala que es una regata que "siempre nos cuesta" pero que han ganado haciendo un buen trabajo.
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La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara
La embarcación donostiarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Euskotren. Así ha sido la regata de la embarcación líder de la liga, vista desde la minicámara.
Nagore Osoro: “Se oyen muchas cosas, y con la victoria de hoy dormiremos más tranquilas"
La patrona de Arran Lagunak se muestra satisfecha tras ganar la Bandera CaixaBank de Castro. Afirma que, con la mar brava, han hecho una buena regata y que han demostrado no remar "sólo en la ría".
Los últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera Petronor, desde dentro de la embarcación
Arraun Lagunak ha logrado su tercer triunfo consecutivo imponiéndose en las tre sprimeras jornadas de la Liga Euskotren. Estos son los últimos metros de las Bandera Petronor captados desde la minicámara situada en el bote donostiarra.
Amaia Eguren: “Ha sido mi estreno en la Liga Euskotren y estoy con un subidón enorme"
Arraun Lagunak sigue líder de la Liga Euskotren tras ganar las tres primeras regatas de la temporada.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera de Bilbao
Arraun Lagunak ha dominado también la Bandera de Bilbao, logrando la segunda bandera de la Liga Euskotren 2026, con 6 segundos de ventaja sobre Tolosaldea y 10 sobre Hibaika. Vuelve a ver aquí los últimos metros de la Lugañene.
Nagore Osoro: “Hemos empezado bien, a ver si somos capaces de mantenernos"
Donostia Arraun Lagunak se ha llevado la VIII Bandera de Bilbao con una gran exhibición, marcando el mejor tiempo en aguas de la ría del Nervión. Con esta victoria, la embarcación Lugañene ha redondeado un inicio de temporada inmejorable.
Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"
Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".
Así han sido los últimos metros de Arraun Lagunak
La Lugañene ha ganado la Bandera Canal de Isabel II en aguas de Buitrago del Lozoya (Madrid), logrando un gran golpe de autoridad en la regata inaugural de la temporada de la Liga Euskolabel.
Nagore Osoro sobre un posible monólogo de Arraun Lagunak: “Nadie se aburre de ganar y cuando ganamos lo hacemos por nuestro propio mérito"
Nagore Osoro ya ganó La Concha y dos ligas con Zumaia. Dejó el remo y volvió el pasado año de la mano de Tolosaldea. Este año ha dado el salto al campeón, Arraun Lagunak. Osoro ha destacado que ha encontrado en a un equipo que sigue con hambre de victoria.