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Xubane Uribarrena: “Normalmente, nos cuesta mucho ganar en Orio"

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Xubane Uribarrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Xubane Uribarrena: "Normalean, asko kostatzen zaigu Orion irabaztea"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Xubane Uribarrena, remera de Arraun Lagunak, habla de su victoria en la Bandera Orio Kanpina. Señala que es una regata que "siempre nos cuesta" pero que han ganado haciendo un buen trabajo.

Arraun Lagunak Remo Euskotren Liga

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