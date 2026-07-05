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Los últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera Petronor, desde dentro de la embarcación

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Arraun Lagunak Minikamera Zierbena
18:00 - 20:00
Las remeras de Arraun Lagunak, en pleno esfuerzo. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak taldearen azken metroak Petronor Banderan, kamera txikitik
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KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak ha logrado su tercer triunfo consecutivo imponiéndose en las tre sprimeras jornadas de la Liga Euskotren. Estos son los últimos metros de las Bandera Petronor captados desde la minicámara situada en el bote donostiarra.

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