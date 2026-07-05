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Amaia Eguren: “Ha sido mi estreno en la Liga Euskotren y estoy con un subidón enorme"

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Amaia Eguren Arraun Lagunak
18:00 - 20:00
Amaia Eguren, Arraun Lagunak. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Amaia Eguren: "Nire estrenoa izan da Euskotren Ligan eta kriston 'subidoiakin' nago"
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KIROLAK EITB

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Arraun Lagunak sigue líder de la Liga Euskotren tras ganar las tres primeras regatas de la temporada.

Tres de tres para Arraun Lagunak, dominando también en Zierbena
Arraun Lagunak Mujeres deportistas Euskotren Liga

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Nagore Osoro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".

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