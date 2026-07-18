Arraun Lagunak reina entre bateas
Arraun Lagunak sigue gobernando con firmeza la Liga Euskotren. La trainera de Donostia ha vuelto a ser la más rápida en la regata de Redondela, Chapela, y ha ganado la Bandera Ametsa Obras con un tiempo de 10 minutos y 53 segundos por delante de Tolosaldea y San Juan, que han terminado a cinco y nueve segundos, respectivamente.
Las regatas que se disputan este fin de semana en Galicia resultaban ser claves de cara a ver cómo podía transcurrir el resto del verano, y Arraun Lagunak ha vuelto a dejar claro que no va a ceder ni un solo día en su objetivo de volver a reinar en la Liga Euskotren. El campo de regateo de Chapela nunca había acogido una regata de la Liga Euskotren hasta hoy, a pesar de ser uno muy utilizado en categorías inferiores de competiciones gallegas.
En ese contexto, la tanda de honor ha dejado poco lugar a las sorpresas. Arraun Lagunak ha vuelto dominar de principio a fin. Hasta la ciaboga San Juan ha aguantado bien el ritmo de la Lugañene. Sin embargo, después del giro, las de rosa han ido perdiendo fuelle y finalmente han visto como Tolosaldea les ha arrebatado la segunda plaza de la tanda. Orio no ha encontrado sus mejores sensaciones y pronto se ha descolgado. Las amarillas han terminado en último lugar la regata.
En la primera tanda, por su parte, Astillero no ha tenido demasiados problemas para coger la cabeza en los primeros metros y mantenerla hasta el final de la regata. Las cántabras han protagonizado una actuación muy sólida y han terminado en cuarto lugar la prueba.
Donde sí ha habido más emoción ha sido por la parte de atrás. Hibaika ha finalizado en segundo lugar, pero sin poder despegarse de una Donostiarra que, tras un mal inicio de temporada, parece haber dado con la tecla y viene en clara dinámica ascendente. Ultima de la primera tanda ha sido Zumaia.
En lo que se refiere a la clasificación general, Donostia Arraun Lagunak sigue afianzando su primer puesto y, con 48 puntos, ya le saca 12 a Tolosaldea, que tiene 36. El tercer puesto es para San Juan con 31, que con los resultados de hoy abre una brecha de 6 con respecto a Orio y Astillero, que tienen 25. Por debajo, Donostiarra araña un nuevo punto a Zumaia para colocarse a dos.
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Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.