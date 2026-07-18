Arraun Lagunak reina entre bateas

En ese contexto, la tanda de honor ha dejado poco lugar a las sorpresas. Arraun Lagunak ha vuelto dominar de principio a fin. Hasta la ciaboga San Juan ha aguantado bien el ritmo de la Lugañene. Sin embargo, después del giro, las de rosa han ido perdiendo fuelle y finalmente han visto como Tolosaldea les ha arrebatado la segunda plaza de la tanda. Orio no ha encontrado sus mejores sensaciones y pronto se ha descolgado. Las amarillas han terminado en último lugar la regata.

En la primera tanda, por su parte, Astillero no ha tenido demasiados problemas para coger la cabeza en los primeros metros y mantenerla hasta el final de la regata. Las cántabras han protagonizado una actuación muy sólida y han terminado en cuarto lugar la prueba.

Donde sí ha habido más emoción ha sido por la parte de atrás. Hibaika ha finalizado en segundo lugar, pero sin poder despegarse de una Donostiarra que, tras un mal inicio de temporada, parece haber dado con la tecla y viene en clara dinámica ascendente. Ultima de la primera tanda ha sido Zumaia.