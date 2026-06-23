EUSKOTREN LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arraun Lagunak eta Tolosaldea, Euskotren Ligako faborito

Iragarkia
Euskotren Liga
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ekainaren 28an ekingo dio Euskotren Ligak denboraldi berriari Buitrago del Lozoyan, Madrilen. Arraun Lagunak eta Tolosaldea dira lehen postuetan ibiltzeko hautagai nagusiak. Gainontzekoek, ohorezko txanda dute begiz jota.

Arraun Lagunak Donostiarra Kaiarriba Hibaika Tolosaldea Zumaia Arrauna Orio Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X