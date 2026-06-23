LIGA EUSKOTREN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Arraun Lagunak y Tolosaldea, favoritas para la Liga Euskotren

Publicidad
Euskotren Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak eta Tolosaldea, Euskotren Ligako faborito
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Liga Euskotren comenzará la temporada el 28 de junio en Buitrago del Lozoya, Madrid. Arraun Lagunak y Tolosaldea son las grandes candidatas a ocupar los primeros puestos. El resto mantiene la vista puesta en la tanda de honor.

Arraun Lagunak Donostiarra Kaiarriba Hibaika Tolosaldea Zumaia Remo Orio Euskotren Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X